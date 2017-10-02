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    «Енисей»: «Приглашаем «Барсу» в лучшую лигу мира – ФНЛ. Гибкий лимит, стартовые 15 очков, 5-матчевая аренда Козлова»

    Теги Барселона примера Испания ФНЛ Енисей фото Дениз Айтекин Андрей Козлов лимит на легионеров

    Твиттер «Енисея» предложил «Барселоне» сменить чемпионат.

    Красноярцы предлагают каталонскому клубу выступать в первенстве ФНЛ.

    Напомним, что в случае признания независимости Каталонии, «Барселона» может сменить чемпионат Испании на другой.

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