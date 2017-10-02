«Енисей»: «Приглашаем «Барсу» в лучшую лигу мира – ФНЛ. Гибкий лимит, стартовые 15 очков, 5-матчевая аренда Козлова»
Твиттер «Енисея» предложил «Барселоне» сменить чемпионат.
Красноярцы предлагают каталонскому клубу выступать в первенстве ФНЛ.
Напомним, что в случае признания независимости Каталонии, «Барселона» может сменить чемпионат Испании на другой.
Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.
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