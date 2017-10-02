Антонио Конте: «В Италии было легче защитить титул – конкуренты продавали лучших игроков. В АПЛ все наоборот»

Главный тренер Антонио Конте заявил, что в чемпионате Англии сложнее выиграть два титула подряд, чем в серии А.

«В АПЛ любой команде тяжело защитить титул. Мы выигрывали скудетто с , и я ожидал реальной конкуренции от «Милана», но вместо этого они продали Ибрагимовича и Тиаго Силву «ПСЖ» и стали слабее. Выиграть скудетто во второй раз подряд было непросто, но легче, чем в первый (в итоге Конте выиграл с «Юве» 3 чемпионства подряд – прим. Sports.ru).

В Англии же по сравнению с прошлым сезоном топ-клубы стали сильнее», — сказал Конте, выигравший с «Челси» чемпионат Англии в прошлом сезоне.