Юрген Клопп: «Чтобы Поусон назначил пенальти, с нашего игрока должны содрать футболку?»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче чемпионата Англии против (1:1)

«Я разочарован и расстроен. В Ньюкасле всем командам будет тяжело играть. Мы забили отличный гол и создали потрясающие голевые моменты.

Но мы промахивались, даже когда ворота были пустые. Мы создали пять или шесть отличных моментов. Обычно мы забиваем один из них. У «Ньюкасла» я не видел больше одного момента.

Они получили шанс и сразу забили. Это не слишком справедливо. В ворота соперника не назначили очевидный пенальти. Не знаю, что он должен был еще сделать – снять с нашего игрока футболку?

Если вы не поможете себе, вам больше никто не поможет», – заявил Клопп.

Главным арбитром матча был Крэйг Поусон.