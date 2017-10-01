Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрген Клопп: «Чтобы Поусон назначил пенальти, с нашего игрока должны содрать футболку?»

    Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Крэйг Поусон

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1)

    «Я разочарован и расстроен. В Ньюкасле всем командам будет тяжело играть. Мы забили отличный гол и создали потрясающие голевые моменты.

    Но мы промахивались, даже когда ворота были пустые. Мы создали пять или шесть отличных моментов. Обычно мы забиваем один из них. У «Ньюкасла» я не видел больше одного момента.

    Они получили шанс и сразу забили. Это не слишком справедливо. В ворота соперника не назначили очевидный пенальти. Не знаю, что он должен был еще сделать – снять с нашего игрока футболку?

    Если вы не поможете себе, вам больше никто не поможет», – заявил Клопп.

    Главным арбитром матча был Крэйг Поусон.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться