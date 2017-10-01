Сердар Ташчи: «Для «Спартака» РФПЛ важнее, чем Лига чемпионов»

Защитник Сердар Ташчи после победы над «Уралом» (2:0) в матче чемпионата России рассказал о приоритетной задаче команды в сезоне.

«Игра была не слишком простой. «Урал» — хорошая команда, они неплохо действовали сегодня, но на протяжении всей встречи мы были сильнее. Счет мог быть крупнее, мы могли забивать 3–4 гола, играли хорошо. Сегодня каждый игрок действовал удачно, защита сыграла хорошо.

Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-лига важнее, потому что от нашей позиции зависит, где будем играть в следующем сезоне. Тренер делает все правильно, вы сами это видели. После сложного матча с «Ливерпулем» мы провели очень хорошую игру», — сказал Ташчи.

После 12 матчей красно-белые занимают в таблице премьер-лиги 6-е место. После 2 туров Лиги чемпионов «Спартак» идет в группе Е третьим.