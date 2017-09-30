Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Я доверяю своим людям. Результатов не было не из-за физической подготовки»

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Урал Массимо Каррера Джорджо Д'Урбано

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 12-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0) высказался о физической готовности команды.

    - Почему так неохотно производите замены. Некем усиливать игру?

    – У меня не было потребностей пользоваться заменами.

    - Адриано сам попросил замену. У него травма?

    – Все с ним хорошо. Он сегодня очень много бегал, отдавался на поле и попросил замену. Я очень доволен его игрой  и с мячом, и без мяча. Он один из тех футболистов, кто играл всегда. Вполне нормально, что он устал.

    - Сегодня «Спартак» перебегал «Урал» и выглядел здорово. Можно сказать, что нынешнее состояние команды – это ответ тем, кто считал, что ваш помощник Д’Урбано делал что-то не так?

    – У меня не было сомнений на его счет. Конечно, то, что думают другие, меня касается до определенной черты. А в принципе это меня не интересует.

    Я знаю, что мы делаем, доверяю своим людям. Результатов не было не из-за физической подготовки. В этом матче, после сложного матча с «Ливерпулем», мы перебегали соперника и провели хороший матч. Это и есть ответ.

    Если ты больше бегаешь, по сравнению с соперником, для каждой команды будет сложно играть с нами, – сказал Каррера.

    «Спартак» не проиграл «Ливерпулю». Снова семья?

    Опрос

    «Спартак» воскрес?

    5810 голосов 46
    • Да, бойтесь
      64%
    • Нет, все уже потеряно
      36%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться