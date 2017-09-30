Массимо Каррера: «Я доверяю своим людям. Результатов не было не из-за физической подготовки»

Главный тренер Массимо Каррера после матча 12-го тура чемпионата России против (2:0) высказался о физической готовности команды.

- Почему так неохотно производите замены. Некем усиливать игру?

– У меня не было потребностей пользоваться заменами.

- Адриано сам попросил замену. У него травма?

– Все с ним хорошо. Он сегодня очень много бегал, отдавался на поле и попросил замену. Я очень доволен его игрой и с мячом, и без мяча. Он один из тех футболистов, кто играл всегда. Вполне нормально, что он устал.

- Сегодня «Спартак» перебегал «Урал» и выглядел здорово. Можно сказать, что нынешнее состояние команды – это ответ тем, кто считал, что ваш помощник Д’Урбано делал что-то не так?

– У меня не было сомнений на его счет. Конечно, то, что думают другие, меня касается до определенной черты. А в принципе это меня не интересует.

Я знаю, что мы делаем, доверяю своим людям. Результатов не было не из-за физической подготовки. В этом матче, после сложного матча с «Ливерпулем», мы перебегали соперника и провели хороший матч. Это и есть ответ.

Если ты больше бегаешь, по сравнению с соперником, для каждой команды будет сложно играть с нами, – сказал Каррера.

«Спартак» не проиграл «Ливерпулю». Снова семья?