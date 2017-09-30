Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» – «Бордо». Неймар забил со штрафного и с пенальти. Кавани был на поле

    Теги Бордо ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Неймар оформил дубль в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (5:1, перерыв).

    25-летний бразилец сперва отличился ударом со штрафного, а позже реализовал пенальти, несмотря на то, что  в это время на поле находился форвард Эдинсон Кавани.

    Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.

    После конфликта футболистов президент парижан Нассер Аль-Хелайфи решил, что Кавани останется штатным пенальтистом «ПСЖ», Неймар – резервным.

    Скандал в «ПСЖ»: Неймар поссорился с Кавани

    Неймар и Кавани помирились. Или нет?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться