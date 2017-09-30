«ПСЖ» – «Бордо». Неймар забил со штрафного и с пенальти. Кавани был на поле
Нападающий «ПСЖ» Неймар оформил дубль в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (5:1, перерыв).
25-летний бразилец сперва отличился ударом со штрафного, а позже реализовал пенальти, несмотря на то, что в это время на поле находился форвард Эдинсон Кавани.
Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.
После конфликта футболистов президент парижан Нассер Аль-Хелайфи решил, что Кавани останется штатным пенальтистом «ПСЖ», Неймар – резервным.
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