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    Вице-президент РФС: «Лимит на легионеров можно отменять только в одном случае: если не будет бюджетного финансирования клубов»

    Теги премьер-лига Россия РФС лимит на легионеров Сергей Анохин

    Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал об условиях отмены лимита на легионеров в премьер-лиге.

    – Правильно я понимаю, что вы не приветствуете политику «Газпрома» в отношении «Зенита»?

    – Если посчитать, сколько денег потрачено на легионеров за 25 лет, то будет понятно, что на эти деньги можно было построить тысячи манежей в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и организовать там футбольные Академии. Легионеры эти деньги увезли. А манежей и центров как не было четверть века назад, так и нет. Мы должны понять, что это слишком большая цена за две победы в кубке УЕФА.

    Именно легионеры взорвали наш рынок и подняли зарплаты, в том числе и русским футболистам.

    – Может, вовсе запретить иностранным игрокам приезжать в Россию? Вернемся к советским временам?

    – Не будет легионеров – не будет и таких больших денег в профессиональном футболе. И наши игроки, как и раньше, будут стремиться зарабатывать деньги в Европе. Поймите, лимит можно отменять только в одном случае: если не будет бюджетного финансирования клубов. То есть отменяем лимит, но запрещаем покупать легионеров на бюджетные средства и деньги госкорпораций. И тогда такие бизнесмены, как Галицкий, могут делать все, что захотят: растить своих или покупать. За такими клубами, как «Краснодар» – будущее российского футбола, – рассказал Анохин.

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