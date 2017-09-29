8 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом»
Несколько футболистов «Спартака» не принимали участие в тренировке команды в преддверии домашнего матча с «Уралом» в рамках 12-го тура чемпионате.
На тренировку не вышли Зе Луиш, Куинси Промес, Жано Ананидзе, Денис Глушаков, Артем Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артем Тимофеев.
Марио Пашалич занимался по индивидуальной программе.
Матч «Спартак» – «Урал» состоится 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.