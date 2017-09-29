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    8 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом»

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия травмы Урал Денис Глушаков Жано Ананидзе Зе Луиш Роман Зобнин Куинси Промес Артем Тимофеев Марио Пашалич Георгий Тигиев

    Несколько футболистов «Спартака» не принимали участие в тренировке команды в преддверии домашнего матча с «Уралом» в рамках 12-го тура чемпионате.

    На тренировку не вышли Зе Луиш, Куинси Промес, Жано Ананидзе, Денис Глушаков, Артем Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артем Тимофеев.

    Марио Пашалич занимался по индивидуальной программе.

    Матч «Спартак»«Урал» состоится 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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