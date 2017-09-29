8 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом»

Несколько футболистов не принимали участие в тренировке команды в преддверии домашнего матча с в рамках 12-го тура чемпионате.

На тренировку не вышли Зе Луиш, , Жано Ананидзе, Денис Глушаков, Артем Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артем Тимофеев.

занимался по индивидуальной программе.

Матч – состоится 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.