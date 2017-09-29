Андрей Лунев: «Наши болельщики – это просто вышка. В России точно даже рядом никого нет»

Голкипер Андрей Лунев поделился впечатлениями после победы над «Реал Сосьедадом» (3:1) в .

– Эмоции хорошие, положительные. Почти полный стадион пришел, очень много народу. Показали добротный футбол. Может, не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное – добились положительного результата и порадовали этим своих болельщиков.

– Противник оказался сильнее или слабее, чем вы ожидали перед игрой?

– Хорошая команда. Если посмотреть по статистике, можно в этом убедиться. У них хороший процент владения мячом, достаточно подходов, только вот с результатом не складывается.

– Обратили внимание на флешмоб на трибунах? Там просто «Звездная ночь» Ван Гога была…

– Вообще топ! Наши болельщики – это просто вышка. В России точно даже рядом никого нет.