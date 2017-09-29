Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андрей Лунев: «Наши болельщики – это просто вышка. В России точно даже рядом никого нет»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Сосьедад Лига Европы болельщики Андрей Лунев

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями после победы над «Реал Сосьедадом» (3:1) в Лиге Европы.

    – Эмоции хорошие, положительные. Почти полный стадион пришел, очень много народу. Показали добротный футбол. Может, не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное – добились положительного результата и порадовали этим своих болельщиков.

    – Противник оказался сильнее или слабее, чем вы ожидали перед игрой?

    – Хорошая команда. Если посмотреть по статистике, можно в этом убедиться. У них хороший процент владения мячом, достаточно подходов, только вот с результатом не складывается.

    – Обратили внимание на флешмоб на трибунах? Там просто «Звездная ночь» Ван Гога была…

    – Вообще топ! Наши болельщики – это просто вышка. В России точно даже рядом никого нет.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться