Главный тренер «Реал Сосьедада»: «Зенит» может далеко зайти в Лиге Европы»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Эусебио Сакристан подвел итоги матча группового этапа Лиги Европы с (1:3).

– Это был сложный матч для вас?

– Действительно игра была очень сложной. Мы пропустили два быстрых гола. Потом мы обрели спокойствие и сумели забить. Это был не лучший наш матч, мы допустили большое количество ошибок. Особенно их было много для матчей уровня .



– Вы владели мячом около 75% игрового времени, но пропустили трижды и проиграли.

– Да, мы много владели мячом, но это не служит оправданием пропущенным мячам. У нас слаженная команда, которая хорошо работает, но «Зенит» обладает большим опытом. Обычно мы играем спокойно, но сегодня у нас было много ошибок. Мы будем работать над собой.



– Правильно ли вы использовали делали замены? В воскресенье у вас игра с «Бетисом», готовы ли вы к ней?

– Мы пытались сделать все возможное для того, чтобы выдержать определенный баланс. Игра с «Бетисом» будет совсем скоро, но мы к ней готовы. Это будет тяжелый матч, потому что последние матчи мы проиграли. Несмотря на это, мы находимся в хорошей форме.



– В последних матчах вы много пропускаете. Из-за этого в России считали, что «Реал Сосьедад» – удобный соперник для «Зенита», который любит искать свободные зоны. Не хотели ли вы сегодня отойти от привычных правил и больше сыграть от обороны?

– Наша открытая манера игра – то, чему мы следуем уже два года. «Зенит» оказался очень слаженной командой, они играли очень хорошо. Так получилось, что для нас это был не лучший день, но тот путь, который был избран два года назад – правильный. Мы идем к новым победам.



– «Зенит» летом сильно обновился, потратил больше 80 млн евро и сменил главного тренера. Клуб заявляет, что хочет выиграть Лигу Европы. Способны ли они на это?

– Судя по тому, как «Зенит» играет сейчас, они могут зайти далеко, – сказал Сакристан.