Реброву не потребуется операция, но матч с «Уралом» он пропустит
Вратарь «Спартака» Артем Ребров, получивший повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1), прошел дополнительное обследование.
У 33-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция ему не потребуется, но в игре 12-го тура РФПЛ с «Уралом» он принять участие не сможет.
Подробную статистику Реброва можно посмотреть здесь.
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