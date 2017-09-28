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    Реброву не потребуется операция, но матч с «Уралом» он пропустит

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия травмы Урал

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров, получивший повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1), прошел дополнительное обследование.

    У 33-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция ему не потребуется, но в игре 12-го тура РФПЛ с «Уралом» он принять участие не сможет.

    Подробную статистику Реброва можно посмотреть здесь.

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