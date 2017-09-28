Реброву не потребуется операция, но матч с «Уралом» он пропустит

Вратарь Артем Ребров, получивший повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1), прошел дополнительное обследование.

У 33-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция ему не потребуется, но в игре 12-го тура РФПЛ с он принять участие не сможет.

Подробную статистику Реброва можно посмотреть здесь.