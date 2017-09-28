ЦСКА допустил больше всех потерь на своей половине поля после 2 туров ЛЧ

Игроки ЦСКА допустили больше всех потерь на своей половине поля по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов (в среднем 20 за игру).

Армейцы допустили 18 потерь в своей зоне в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:4) и 22 – в игре с «Бенфикой» (2:1).

Примечательно, что в нынешнем чемпионате России ЦСКА реже всех теряет мяч на своей половине (7,3 за матч).