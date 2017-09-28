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    ЦСКА допустил больше всех потерь на своей половине поля после 2 туров ЛЧ

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов

    Игроки ЦСКА допустили больше всех потерь на своей половине поля по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов (в среднем 20 за игру).

    Армейцы допустили 18 потерь в своей зоне в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:4) и 22 – в игре с «Бенфикой» (2:1).

    Примечательно, что в нынешнем чемпионате России ЦСКА реже всех теряет мяч на своей половине (7,3 за матч).

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    ЦСКА выйдет из группы?

    19900 голосов 106
    • Да
      39%
    • Нет, конечно
      61%

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