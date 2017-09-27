Жозе Моуринью: «У ЦСКА великолепный стадион. Поле, возможно, лучшее, что я видел в России»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед игрой 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА отметил поле на домашнем стадионе московского клуба.
«Тут все здорово, замечательный стадион, просто великолепный.
Поле тоже выглядит хорошо, возможно, лучшее, что я видел в России», – признался португалец.
Матч ЦСКА – «МЮ» состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.