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    Жозе Моуринью: «У ЦСКА великолепный стадион. Поле, возможно, лучшее, что я видел в России»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов стадион ЦСКА стадионы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед игрой 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА отметил поле на домашнем стадионе московского клуба.

    «Тут все здорово, замечательный стадион, просто великолепный.

    Поле тоже выглядит хорошо, возможно, лучшее, что я видел в России», – признался португалец.

    Матч ЦСКА – «МЮ» состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени.

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