Жозе Моуринью: «У ЦСКА великолепный стадион. Поле, возможно, лучшее, что я видел в России»

Главный тренер Жозе Моуринью перед игрой 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА отметил поле на домашнем стадионе московского клуба.

«Тут все здорово, замечательный стадион, просто великолепный.

Поле тоже выглядит хорошо, возможно, лучшее, что я видел в России», – признался португалец.

Матч ЦСКА – «МЮ» состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени.