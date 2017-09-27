Моуринью недоволен расписанием матчей «МЮ» в АПЛ

Главный тренер Жозе Моуринью недоволен расписанием матчей в премьер-лиге Англии.

Моуринью возмущен тем, что у «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» будет больше времени на отдых. Суммарный интервал между матчами Лиги чемпионов и следующими за ними играми премьер-лиги у «Манчестер Юнайтед» составит 196 часов, в то время как у «Ливерпуля» – 321 час, «Тоттенхэма» – 290, «Челси» – 250, а у «Манчестер Сити» – 219 часов.

Времени для восстановления будет больше, если перенести манчестерское дерби в декабре на более поздний срок.