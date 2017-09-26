Моуринью прогулялся по Москве c двумя охранниками
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вышел из гостиницы на прогулку по Москве в сопровождении двух охранников.
Несколько болельщиков попытались сфотографироваться с португальцем, однако сотрудники охраны пресекли это, не подпустив поклонников к тренеру ближе, чем на пять метров.
В среду вечером «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Моуринью вышел на прогулку по Москве. С двумя охранниками pic.twitter.com/hjuF9CSgLL— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 26 сентября 2017 г.
Гуляет вокруг гостиницы pic.twitter.com/TwAiCveexQ— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 26 сентября 2017 г.
Держат на расстоянии пяти метров всех pic.twitter.com/TzpXL9p3G9— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 26 сентября 2017 г.
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