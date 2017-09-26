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    Моуринью прогулялся по Москве c двумя охранниками

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Лига чемпионов болельщики видео

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вышел из гостиницы на прогулку по Москве в сопровождении двух охранников.

    Несколько болельщиков попытались сфотографироваться с португальцем, однако сотрудники охраны пресекли это, не подпустив поклонников к тренеру ближе, чем на пять метров.

    В среду вечером «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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