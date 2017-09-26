Православный бизнесмен Малофеев о возможной покупке «Спартака»: «Это очень дорогая игрушка»

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград», известный бизнесмен и православный активист Константин Малофеев, являющийся болельщиком , прокомментировал информацию о том, что хотел купить клуб.

– Хотели ли вы, как человек не бедный, когда-нибудь приобрести «Спартак»?

– Это очень дорогая игрушка. Я знаком с Федуном и знаю, сколько ему стоит содержание клуба. Это очень дорого. Проблема в том, что в нашем футболе ничего не стоят телевизионные права. В европейских клубах, которые делают бизнес, зарабатывают, как «Реал» или «Барселона», доходы делятся так – 40% телеправа, еще 40% - различный мерчендайзинг (продажа футболок по всему миру, в Китае и так далее) и только 20% - это билеты. У нас же эти 40% от телеправ равны нулю.

Исходя из этого, очень тяжело нашим клубам зарабатывать. Так получилось по целому ряду причин – виноваты 90-е, виноваты 2000-е. То, что госкомпании дают безразмерные деньги, и теряется интерес болельщиков, чтобы люди смотрели за деньги каждый матч.

– И все же, ходили слухи, что вы хотели приобрести «Спартак».

– Я не могу комментировать эти переговоры. Но если бы они были – давайте пофантазируем – то те, кто собирается приобрести (называли не только меня, но и Петра Авена, мы с ним соседи по ложе), должны взять на себя расходы. А они очень большие, это все время минус. Поэтому я считаю то, что делал Федун, подвигом, – сказал Малофеев.