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    В перерыве матча 2-го китайского дивизиона охранники стадиона избили футболистов одной из команд

    Теги происшествия Харбин Итэн Д2 Китай

    Китайская футбольная ассоциация (CFA) начала расследование по факту избиения футболистов «Харбин Итэн» охранниками стадиона во время матча второго китайского дивизиона с «Юньнань Лицзян» (1:1).

    Инцидент произошел в перерыве встречи, из-за чего второй тайм начался на 50 минут позже.

    «В перерыве в раздевалке внезапно погас свет, электричество было отключено.

    Затем к нам ворвались десятки охранников и начали избивать наших игроков дубинками.

    Эрпат Дилшат, который забил в первом тайме, получил травму во время этой атаки», – говорится в сообщении «Харбин Итэн».

    Президент «Юньнань Лицзян» заявил, что сотрудники службы безопасности вмешались для того, чтобы игроки гостевой команды не смогли навредить судьям. По его словам, футболисты «Харбин Итэн» толкали и дергали судей.

    «Использовались только щиты, насилия не было. Охранники не использовали дубинки.

    Если игроки «Харбин Итэн» действительно говорят правду, как они смогли продолжать игру после перерыва?» – сказал президент хозяев.

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