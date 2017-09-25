В перерыве матча 2-го китайского дивизиона охранники стадиона избили футболистов одной из команд

Китайская футбольная ассоциация (CFA) начала расследование по факту избиения футболистов охранниками стадиона во время матча второго китайского дивизиона с «Юньнань Лицзян» (1:1).

Инцидент произошел в перерыве встречи, из-за чего второй тайм начался на 50 минут позже.

«В перерыве в раздевалке внезапно погас свет, электричество было отключено.

Затем к нам ворвались десятки охранников и начали избивать наших игроков дубинками.

Эрпат Дилшат, который забил в первом тайме, получил травму во время этой атаки», – говорится в сообщении .

Президент «Юньнань Лицзян» заявил, что сотрудники службы безопасности вмешались для того, чтобы игроки гостевой команды не смогли навредить судьям. По его словам, футболисты толкали и дергали судей.

«Использовались только щиты, насилия не было. Охранники не использовали дубинки.

Если игроки «Харбин Итэн» действительно говорят правду, как они смогли продолжать игру после перерыва?» – сказал президент хозяев.