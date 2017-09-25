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    Рыболовлев может покинуть Монако из-за коррупционного скандала

    Теги Монако лига 1 Франция происшествия Дмитрий Рыболовлев

    Президент и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может покинуть княжество из-за коррупционного скандала.

    По информации Journal du Dimanche, российский миллиардер, вложивший в свой клуб около 300 миллионов евро, стал персоной нон грата в Монако.

    На протяжении последних лет Рыболовлев входит в топ-20 богатейших людей России по версии журнала Forbes.

    В прошлом сезоне монегаски впервые за 17 лет выиграли чемпионат Франции.

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