Игорь Шалимов: «Зенит» – фаворит чемпионской гонки, «Краснодар» же идет от игры к игре»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против (0:2).

– Первый тайм у нас получился плохим в плане позиционных атак. Мяч ходил медленно, передач в глубину атаки должно было быть намного больше. Понятно, что «Зенит» – грамотная команда, они перекрывали все коридоры. Не всегда, как в прошлых матчах, у нас получалось накрыть соперника сразу после потери мяча на чужой половине поля. Соответственно, силы уходят на то, чтобы пробежать назад 50-60 метров.

Голы со стандартов мы получаем не в первый раз, например, так было против «Урала». Над этим надо будет серьезно работать. В прошлом сезоне нам удалось поправить стандарты, с них мы начали пропускать намного меньше. Если мы уберем пропущенные мячи с пенальти, прямыми ударами со штрафных, с их розыгрышей, мы станем сильнее.

«Зениту» нельзя давать фору, с ними нужно играть на ноль и забивать первыми, тогда шансы есть. Два гола – слишком большая фора для них. Второй тайм неплохой, но я думаю, что это связано с тем что они вели в два мяча. Нам удалось нагнетать, мы не допустили большого количества контратак. Имели моменты, но в целом результат закономерен.



- С чем связано большое количество потерь в первом тайме в середине поля. Команда была напугана?

– Завтра спросим у игроков. Если они боятся такие команды, как «Зенит», мы будем об этом знать, и будем что-то делать. Если мы не боимся, значит, дело в чем-то другом.



- На одной из прошлогодних пресс-конференций вы говорили о тех же проблемах. Когда они решатся?

– В прошлом сезоне стандарты мы решили. Сегодня мы играли с сильной командой, во всех остальных матчах у нас мяч ходит хорошо, есть моменты. Забивать мы можем намного больше. Сейчас у нас будет недельный цикл, будем убыстрять игру. Понятно, что сложно при такой игре взламывать, когда 10 человек стоит на своей половине поля. Сегодня был другой случай, но таких игр у нас в чемпионате всего три-четыре.



- Насколько вы удовлетворены заменами? Кого поменяли из-за того, что были ими недовольны?

– Подберезкин сыграл неважно, но выделить по первому тайму особо некого. Вандерсон хорошо вышел, поэтому эта замена в целом была запланирована. Каборе играл нормально, но нам нужен был более атакующий игрок в середине. Жоаозиньо вышел хорошо,а Петров справа сделал много подач и прострелов. Из них почти ничего не дошло, но это другой вопрос. С флангов мы должны быть опаснее.



- Можно ли остановить «Зенит»?

– Они фавориты. Единственное, что может помешать – игра на два фронта. У них квалифицированная команда и в РФПЛ, где пять россиян. Но еще долго играть: бывают и травмы, не очень хорошо они играют на выезде. Вопрос в тех, кто идет за ними: способна ли эта группа команд не терять очков.



- Реальны ли шансы на тройку после вылета из Лиги Европы и Кубка России? Замахнется ли «Краснодар» на чемпионство?

– Не будем ни на что замахиваться, мы идем от игры к игре. Нужно, чтобы нас не расслабляли победы и чтобы нас не надолмляли поражения. Мы играем и хотим выиграть каждую игру.



- Не вернуть ли в состав Игнатьева или Сулейманова? Кажется, что не хватает каких-то нестандартных действий и бесшабашности.

– Бесшабашность нам не нужна. Они себя проявили хорошо, когда у нас было много травмированных. Пока они не могут составлять серьезную конкуренцию игрокам основной обоймы, но мы понимаем, что можем на них рассчитывать, – сказал Шалимов.

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