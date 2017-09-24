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    «Спартак» — главный фаворит на победу в Кубке России по мнению букмекеров

    Теги Спартак Ростов Рубин Кубок России Ахмат Томь Луч-Энергия ставки на спорт Олимпиец ставки на футбол

    Букмекерская контора WInline обновила коэффициенты на победителя Кубка России.

    На стадии 1/8 финала безоговорочным фаворитом идет московский «Спартак», букмекеры предлагают коэффициент 2.40 на победу красно-белых. Успех «Рубина» оценен коэффициентом 4.70,  «Ростов» идет за 8.50, «Ахмат» — за 12.00.

    Наименьшая вероятность выиграть кубок у представителей ФНЛ — «Олимпийца» (105), «Томи» (210) и «Луч-Энергии» (210).

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