«Спартак» — главный фаворит на победу в Кубке России по мнению букмекеров

Букмекерская контора WInline обновила коэффициенты на победителя Кубка России.

На стадии 1/8 финала безоговорочным фаворитом идет московский «Спартак», букмекеры предлагают коэффициент 2.40 на победу красно-белых. Успех «Рубина» оценен коэффициентом 4.70, «Ростов» идет за 8.50, «Ахмат» — за 12.00.

Наименьшая вероятность выиграть кубок у представителей ФНЛ — «Олимпийца» (105), «Томи» (210) и «Луч-Энергии» (210).