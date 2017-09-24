«МЮ» определится с тактикой лечения Погба на следующей неделе

пока не решил, будет прооперирован полузащитник команды или нет.

24-летний француз получил травму задней поверхности бедра в матче с «Базелем» (3:0), после чего главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявил, что Погба выбыл либо на 12 дней, либо на 12 недель. Позже появилась информация о том, что хавбек пропустит 6 недель.

«МЮ» контактирует с известным финским спортивным хирургом Сакари Оравой, решение о целесообразности операции будет принято в ближайшие дни.

Ранее Орава успешно прооперировал форварда «Барселоны» Усмана Дембеле. По его словам, у Погба немного другая травма, так что операция может и не понадобиться.

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