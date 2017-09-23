Яковлев о пенальти, с которого забил «Спартак»: «Я не трогал Жано. Не знаю, почему судья свистнул»
Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал решение арбитра Виталия Мешкова назначить пенальти в ворота махачкалинской команды в матче 11-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).
«Борьба была. Я не виноват, что соперник (Жано Ананидзе – примечание Sports.ru) меня меньше по объему. Все нормально было, я его не трогал.
Не знаю, почему судья свистнул. Возникают вопросы», – сказал Яковлев в эфире телеканала «Наш футбол».
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