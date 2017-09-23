Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Яковлев о пенальти, с которого забил «Спартак»: «Я не трогал Жано. Не знаю, почему судья свистнул»

    Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Анжи Павел Яковлев Жано Ананидзе Виталий Мешков

    Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал решение арбитра Виталия Мешкова назначить пенальти в ворота махачкалинской команды в матче 11-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).

    «Борьба была. Я не виноват, что соперник (Жано Ананидзе – примечание Sports.ru) меня меньше по объему. Все нормально было, я его не трогал.

    Не знаю, почему судья свистнул. Возникают вопросы», – сказал Яковлев в эфире телеканала «Наш футбол».

    🔥 Главное приложение об «Анжи»: iOS / Android

    Опрос

    Каррере пора?

    65524 голосa 199
    • Да, Каррера во всем виноват
      19%
    • Нет, виноваты игроки
      81%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться