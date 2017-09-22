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    Неймар из-за микротравмы пропустит матч с «Монпелье»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов травмы Монпелье Неймар Унаи Эмери

    Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит субботний матч 7-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

    Бразильский форвард получил микротравму, и главный тренер команды Унаи Эмери не будет рисковать его здоровьем в преддверии матча Лиги чемпионов против «Баварии» на следующей неделе.

    Напомним, что в матче 6-го тура против «Лиона» (2:0) у Неймара случился конфликт с Эдинсоном Кавани.

    Кавани собирался пробить штрафной, но Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.

    В четверг защитник Алвес организовал для команды ужин, чтобы урегулировать конфликт.

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