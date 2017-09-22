Неймар из-за микротравмы пропустит матч с «Монпелье»

Нападающий Неймар пропустит субботний матч 7-го тура чемпионата Франции против .

Бразильский форвард получил микротравму, и главный тренер команды не будет рисковать его здоровьем в преддверии матча Лиги чемпионов против «Баварии» на следующей неделе.

Напомним, что в матче 6-го тура против (2:0) у Неймара случился конфликт с Эдинсоном Кавани.

Кавани собирался пробить штрафной, но Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал . Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.

В четверг защитник Алвес организовал для команды ужин, чтобы урегулировать конфликт.

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Скандал в «ПСЖ»: Неймар поссорился с Кавани