Неймар из-за микротравмы пропустит матч с «Монпелье»
Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит субботний матч 7-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Бразильский форвард получил микротравму, и главный тренер команды Унаи Эмери не будет рисковать его здоровьем в преддверии матча Лиги чемпионов против «Баварии» на следующей неделе.
Напомним, что в матче 6-го тура против «Лиона» (2:0) у Неймара случился конфликт с Эдинсоном Кавани.
Кавани собирался пробить штрафной, но Дани Алвес забрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бывший нападающий «Барселоны» хотел отнять у уругвайца право исполнить пенальти.
В четверг защитник Алвес организовал для команды ужин, чтобы урегулировать конфликт.
🔥 Главное русскоязычное приложение о «ПСЖ»: iOS / Android
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.