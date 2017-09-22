Букмекеры оценили шансы «Барселоны» на победу в примере коэффициентом 1.60, «Реала» — 2.60

Мадридский «Реал» больше не является фаворитом в текущем сезоне Ла Лиги. Winline считает основным претендентом на победу «Барселону», которая в прошлом сезоне оказалась второй. На старте сезона это вполне объяснимо, ведь мадридцы занимают скромное 8-е место и отстают от каталонцев на семь очков.

На победу «Барселоны» на сегодняшний день коэффициент 1.60. В то же время на «Реал» можно поставить с коэффициентом 2.60. Замыкает тройку претендентов «Атлетико» – 18.7. (смотреть все коэффициенты на сайте).

Нельзя не сказать о тех, у кого шансов нет. На победу в сезоне таких команд как – «Жирона», «Эйбар», «Малага», «Хетафе», «Бетис» (обыгравший «Реал»), «Алавес», «Эспаньол», «Лас Пальмас», «Леганес», «Леванте», «Депортиво» и «Сельту», кэф составляет 600.