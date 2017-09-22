ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России сразу девять команд из ФНЛ пробились в 1/8 финала.
Это «Томь», «Крылья Советов», «Енисей», «Олимпиец», питерское «Динамо», «Шинник», «Тамбов», «Авангард», «Луч-Энергия».
Это рекорд для второго по значимости дивизиона по представительству команд в 1/8 финала Кубка России.
🔥 Главное приложение о лучшей лиге мира – ФНЛ: iOS / Android
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.