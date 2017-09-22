ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России сразу девять команд из пробились в 1/8 финала.

Это «Томь», «Крылья Советов», , «Олимпиец», питерское «Динамо», «Шинник», «Тамбов», «Авангард», .

Это рекорд для второго по значимости дивизиона по представительству команд в 1/8 финала Кубка России.

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