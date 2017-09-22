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    ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

    Теги Крылья Советов Кубок России ФНЛ Шинник Авангард Курск Томь Луч-Энергия Динамо Санкт-Петербург Енисей ФК Тамбов Олимпиец

    По итогам 1/16 финала Кубка России сразу девять команд из ФНЛ пробились в 1/8 финала.

    Это «Томь», «Крылья Советов», «Енисей», «Олимпиец», питерское «Динамо», «Шинник», «Тамбов», «Авангард», «Луч-Энергия».

    Это рекорд для второго по значимости дивизиона по представительству команд в 1/8 финала Кубка России.

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