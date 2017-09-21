Месси в 5 турах Ла Лиги забил столько же (9), сколько весь «Реал»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в 5 турах чемпионата Испании забил 9 голов – столько же, сколько игроки в общей сложности.

На старте турнира мадридцы обыграли «Депортиво» (3:0) и «Сосьедад» (3:1), сыграли вничью с «Валенсией» (2:2) и «Леванте» (1:1) и уступили накануне «Бетису» (0:1).

Месси оформил покер в матче с «Эйбаром» (6:1), хет-трик – в игре с «Эспаньолом» (5:0) и дубль – во встрече с «Алавесом» (2:0).

Всего в 5 турах забила 17 голов и лидирует в таблице с 15 очками. «Реал» с 8 баллами занимает 7-е место.

В следующем туре каталонцы сыграют на выезде с «Жироной», а мадридцы встретятся в гостях с «Алавесом».

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