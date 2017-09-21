Зидан о поражении от «Бетиса»: «Мяч не хотел лететь в ворота»

Главный тренер Зинедин Зидан дал интервью после домашнего поражения от (0:1) в матче чемпионата Испании.

«Плохо, что мяч не хотел лететь в ворота соперника, но это футбол, такое бывает. Нельзя сказать, что мы сыграли отлично, но и плохой игру я бы не назвал. Мы хорошо провели первые минуты второго тайма, а потом стали торопиться.

У нас было 26 или 27 голевых моментов, но нам не везло на своем же стадионе. Мне нравится слово «спокойствие». Нам нужно его проявить. И мы будем спокойны.

Что касается старта в чемпионате в целом, то придется с этим жить. Мы недостаточно хорошо играем дома. Не думали, что так получится, и этого уже не изменить. Но мы можем повлиять на ситуацию со следующего матча, приложим все силы, чтобы его выиграть. Равно как сделаем все, чтобы победить в ближайшей домашней игре.

У меня нет претензий к игре Роналду. Наоборот, мы рады, что он вернулся [после дисквалификации].

Я ни о чем не жалею, всегда хочу выиграть. Можно делать разные замены, но цель всегда одна — победить», — сказал Зидан.

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