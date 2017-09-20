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    Массимо Каррера: «Мы ставим цель – победить в Кубке России»

    Теги Спартак Кубань Кубок России Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0).

    «Все матчи очень сложные, даже когда играешь с командами из низшего дивизиона. «Кубань» играла организованно. Это хорошая команда, но невнимательно подходить к этой игре было нельзя.

    Я старался поддерживать концентрацию игроков на высоком уровне. Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся, ничего больше сделать мы не можем.

    Самое главное – создавать моменты. Я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще.

    Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне дается. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском.

    Конечно ставим цель победить в Кубке России. У нас три турнира, в которых ставим самые высокие задачи», – сказал Каррера.

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