Массимо Каррера: «Мы ставим цель – победить в Кубке России»

Главный тренер Массимо Каррера высказался о матче 1/16 финала Кубка России против (2:0).

«Все матчи очень сложные, даже когда играешь с командами из низшего дивизиона. «Кубань» играла организованно. Это хорошая команда, но невнимательно подходить к этой игре было нельзя.

Я старался поддерживать концентрацию игроков на высоком уровне. Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся, ничего больше сделать мы не можем.

Самое главное – создавать моменты. Я предпочитаю иметь 20 моментов и забить два раза, чем не иметь их вообще.

Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне дается. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском.

Конечно ставим цель победить в Кубке России. У нас три турнира, в которых ставим самые высокие задачи», – сказал Каррера.

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