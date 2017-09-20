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    Шалимов о вылете из Кубка России: «Позорно вошли в историю «Краснодара»

    Теги Кубок России Игорь Шалимов Томь Краснодар

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Томью» (1:2).

    - Ну, что говорить по матчу… По результату можно сказать, что мы позорно вошли в историю такого клуба, как «Краснодар». Мы играли безобразно.

    Наверное, провести ротацию состава было ошибкой. Из-за ротации мы обжигались и когда проводили ее, выступая в Лиге Европы и в чемпионате. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.

    - Попадет ли вам после вылета из еврокубка и Кубка России?

    - Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить? Некоторые из тех, кто сегодня был в основном составе, в воскресенье сыграют с «Зенитом». Будем восстанавливаться и идти вперед.

    Что касается возможной недооценки сегодня, то она была однозначно. По настрою это было видно. Игроки «Томи» были более мотивированны.

    Если даже игроки выше классом, это может проявиться. Если уступаешь по этому компоненту, твое мастерство никому не нужно, его никто не увидит.

    - Что сделали в перерыве, чтобы изменить игру?

    - В таких случаях что можно сделать – только замены. Мы две сделали после первого тайма, еще одну – за 30 минут до конца игры. План игры не меняли, а просто поменяли игроков, которые выпадали, – сказал Шалимов.

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