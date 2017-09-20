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    Россия и еще 12 стран-хозяек Евро-2020 не смогут претендовать на финалы еврокубков в 2020 году

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Суперкубок Европы Евро-2020

    Исполком УЕФА принял решение, согласно которому Россия и другие страны-организаторы Евро-2020 не смогут претендовать на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20.

    «Исполком УЕФА одобрил и утвердил предложение о том, что страны-организаторы чемпионата Европы 2020 года не смогут претендовать на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в том же году.

    Таким образом, 13 стран избавятся от дополнительного давления перед Евро-2020, плюс это даст шанс провести большие матчи другим ассоциациям», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

    На данный момент решение не касается Суперкубка УЕФА.

    Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала – Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Глазго (Шотландия). Полуфиналы и финал турнира состоятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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