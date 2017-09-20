Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против курского (0:1, д.в.).

- Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске. Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны.

Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет.

Молодые футболисты попробовали взрослый футбол – в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

- Вы не выглядите слишком огорченным…

- А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют.

- Не жалеете, что не взяли основных игроков?

- Нет.

- Есть мнение, что как турнир – второстепенное соревнование. Команды РФПЛ не выставляют основных игроков. Как считаете, это правильно или нет?

- Дело не во второстепенности, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать.

Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать, – сказал Гончаренко.

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