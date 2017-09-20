«Матч ТВ» разрешил восьми клубам самим показывать свои матчи в 1/16 финала Кубка России

Телеканал «Матч ТВ» передал права на трансляцию матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России восьми футбольным клубам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Клубы, которые уже получили разрешение на трансляцию матча на своих ресурсах или региональном телевидении:

ФК «Тюмень» («Тюмень – «Тосно»)

ФК «Томь» («Томь» – «Краснодар»)

ФК «Краснодар» («Томь» – «Краснодар»)

ФК «Олимпиец» («Олимпиец» – «Уфа»)

ФК «Уфа» («Олимпиец» – «Уфа»)

ФК «Луч» («Луч-Энергия» – «Анжи»)

ФК «Факел» («Факел» – «Амкар»)

ФК «Шинник» («Шинник» – «Урал»).

В частности, «Краснодар» отправил в Томск свою видеогруппу с полупрофессиональным телевизионным оборудованием для обеспечения прямой трансляции матча посредством сети интернет на официальном сайте клуба и клубном канале YouTube.