«Краснодар» сам организует трансляцию матча с «Томью» – «Матч ТВ» игру не покажет

в прямом эфире покажет матч 1/16 финала Кубка России с на своем канале в YouTube.

«Всеми правами на телевизионную трансляцию матчей Олимп Кубка России по футболу сезона-2017/2018 обладает ООО «Национальный спортивный телеканал» ( ).

По независящим от нас причинам он не планирует транслировать игру «Томь» – «Краснодар» ни на одном из каналов своей системы.

Ввиду этого «Краснодар» отправляет в Томск свою видеогруппу с полупрофессиональным телевизионным оборудованием для обеспечения прямой трансляции матча посредством сети интернет на официальном сайте клуба и клубном канале YouTube.

Заранее приносим извинения за возможные технические проблемы во время трансляции», – сообщает на официальном сайте клуба.

Матч «Томь» – «Краснодар» состоится 20 сентября, начало – в 15.00 по московскому времени.

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