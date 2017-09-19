«Краснодар» сам организует трансляцию матча с «Томью» – «Матч ТВ» игру не покажет
«Краснодар» в прямом эфире покажет матч 1/16 финала Кубка России с «Томью» на своем канале в YouTube.
«Всеми правами на телевизионную трансляцию матчей Олимп Кубка России по футболу сезона-2017/2018 обладает ООО «Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ»).
По независящим от нас причинам он не планирует транслировать игру «Томь» – «Краснодар» ни на одном из каналов своей системы.
Ввиду этого «Краснодар» отправляет в Томск свою видеогруппу с полупрофессиональным телевизионным оборудованием для обеспечения прямой трансляции матча посредством сети интернет на официальном сайте клуба и клубном канале YouTube.
Заранее приносим извинения за возможные технические проблемы во время трансляции», – сообщает на официальном сайте клуба.
Матч «Томь» – «Краснодар» состоится 20 сентября, начало – в 15.00 по московскому времени.
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