ЦСКА вылетел на матч с «Авангардом» с двумя номинальными защитниками

вылетел в Курск, им предстоит матч 1/16 финала Кубка России с .

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: , Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, .

Полузащитники: , Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, , Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.

Нападающие: Аарон Оланаре, .

Матч Кубка России «Авангард» – состоится 20 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.

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