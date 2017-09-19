ЦСКА вылетел на матч с «Авангардом» с двумя номинальными защитниками
ЦСКА вылетел в Курск, им предстоит матч 1/16 финала Кубка России с «Авангардом».
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин.
Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.
Нападающие: Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Матч Кубка России «Авангард» – ЦСКА состоится 20 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.
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