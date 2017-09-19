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    ЦСКА вылетел на матч с «Авангардом» с двумя номинальными защитниками

    Теги ЦСКА Виктор Васин Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Кубок России Авангард Курск Бибрас Натхо Георги Миланов Илья Помазун Александр Головин Астемир Гордюшенко Аарон Оланаре Георгий Кырнац Иван Олейников Константин Кучаев Хетаг Хосонов Федор Чалов

    ЦСКА вылетел в Курск, им предстоит матч 1/16 финала Кубка России с «Авангардом».

    На игру красно-синие отправились в следующем составе:

    Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

    Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников.

    Нападающие: Аарон Оланаре, Федор Чалов.

    Матч Кубка России «Авангард» – ЦСКА состоится 20 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.

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