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    «Спартак» не может вылететь в Краснодар

    Теги Спартак Кубань премьер-лига Россия Кубок России происшествия Леонид Трахтенберг

    «Спартак» не смог вовремя вылететь на матч Кубка России против «Кубани» в Краснодар.

    «Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю», – сказал глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

    Предполагаемая причина задержки рейса – поломка самолета. Изначально клуб должен был вылететь в 17.15 и прибыть в Краснодар – в 18.40. Теперь прилет перенесен ориентировочно на 23.00.

    Матч «Кубань» – «Спартак» состоится 20 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени.

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