«Спартак» не может вылететь в Краснодар

не смог вовремя вылететь на матч Кубка России против «Кубани» в Краснодар.

«Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю», – сказал глава департамента «Спартака» по связям с общественностью .

Предполагаемая причина задержки рейса – поломка самолета. Изначально клуб должен был вылететь в 17.15 и прибыть в Краснодар – в 18.40. Теперь прилет перенесен ориентировочно на 23.00.

Матч – «Спартак» состоится 20 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени.

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