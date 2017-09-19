ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов. Остались только скайбоксы и VIP за 60 тысяч рублей

Пресс-служба ЦСКА объявила, что клуб реализовал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов.

Москвичи осенью примут (27 сентября), «Базель» (18 октября) и «Бенфику» (22 ноября).

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что все билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», и «Бенфикой» реализованы пакетами. Продажи разовых билетов на эти матчи не будет.

Доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек», – говорится в заявлении ЦСКА.

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