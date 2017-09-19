Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов. Остались только скайбоксы и VIP за 60 тысяч рублей

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Бенфика Базель Лига чемпионов болельщики стадион ЦСКА

    Пресс-служба ЦСКА объявила, что клуб реализовал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов.

    Москвичи осенью примут «Манчестер Юнайтед» (27 сентября), «Базель» (18 октября) и «Бенфику» (22 ноября).

    «Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что все билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой» реализованы пакетами. Продажи разовых билетов на эти матчи не будет.

    Доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек», – говорится в заявлении ЦСКА.

    🏆 Главное приложение о ЦСКА: iOS / Android

    ЦСКА не собирает аншлаг даже на дерби. Почему все так плохо?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться