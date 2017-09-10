Средняя посещаемость стадиона ЦСКА в РФПЛ за год с момента открытия — меньше 50%
10 сентября исполнилось год, как был открыт стадион ЦСКА.
В первом официальном матче на новом стадионе армейцы разгромили «Ахмат» (3:0).
20 матчей чемпионата России посетили 291 371 человек, а средняя посещаемость составила менее 50% — 14 568 зрителей.
Напомним, что «ВЭБ Арена» вмещает 30 тысяч человек.
ЦСКА не собирает аншлаг даже на супердерби. Почему все так плохо?
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