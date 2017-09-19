Финал Лиги чемпионов-2019 может пройти в Баку. На новом стадионе «Атлетико» не хватает VIP-мест
Новый стадион «Атлетико», скорее всего, не примет финал Лиги чемпионов-2018/19. Главный матч турнира будет отдан Олимпийскому стадиону Баку.
Мадридцы надеялись провести финал на новой арене, открытой 16 сентября, но на стадионе «Ванда Метрополитано» только 7 тысяч VIP-мест. По мнению УЕФА, этого недостаточно.
Решение в пользу Баку, возможно, принято по причине того, что в Азербайджане меньше налоги, сообщает As.
Олимпийский стадион в Баку вмещает 69 870 зрителей, а «Ванда-Метрополитано» – 67 703 зрителей.
Завтра УЕФА должен официально назвать место проведения финала Лиги чемпионов-2018/19.
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