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    Александр Кокорин: «Мне комфортно с Дзюбой, с ним приятно играть»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин оценил взаимодействие с Артемом Дзюбой после победы над «Уфой» (3:0). 

    «Мне комфортно с Дзюбой, в этом сезоне мы не много играем вместе, но в последних играх выходим. Мы давно понимаем друг друга, с ним приятно играть, хорошо, что у нас получается, рад, что сегодня добились победы.

    Можем ли обходиться без лучших игроков? У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было», – сказал Кокорин.

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