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    «Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены Буффону

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Атлетико серия А Италия примера Испания возможные трансферы Ян Облак

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак интересен «Ювентусу».

    Туринский клуб рассматривает 24-летнего словенца в качестве замены Джанлуиджи Буффону, контракт которого с клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.

    «Ювентус» уже запрашивал информацию об Облаке. Его соглашение с мадридцами действует до лета 2021 года, а сумма отступных равна 100 миллионам евро.

    Конкуренцию «Ювентусу», который следит за Облаком с сезона-2013/14, со времени выступлений за «Бенфику», может составить «ПСЖ».

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