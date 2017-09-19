«Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены Буффону

Голкипер «Атлетико» Ян Облак интересен .

Туринский клуб рассматривает 24-летнего словенца в качестве замены , контракт которого с клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.

уже запрашивал информацию об Облаке. Его соглашение с мадридцами действует до лета 2021 года, а сумма отступных равна 100 миллионам евро.

Конкуренцию , который следит за Облаком с сезона-2013/14, со времени выступлений за «Бенфику», может составить «ПСЖ».

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