«Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены Буффону
Голкипер «Атлетико» Ян Облак интересен «Ювентусу».
Туринский клуб рассматривает 24-летнего словенца в качестве замены Джанлуиджи Буффону, контракт которого с клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.
«Ювентус» уже запрашивал информацию об Облаке. Его соглашение с мадридцами действует до лета 2021 года, а сумма отступных равна 100 миллионам евро.
Конкуренцию «Ювентусу», который следит за Облаком с сезона-2013/14, со времени выступлений за «Бенфику», может составить «ПСЖ».
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