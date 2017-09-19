Гончаренко о Головине и «Арсенале»: «Сказал бы Гинеру: «Если вы согласны продавать – я тоже согласен»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможность ухода полузащитника Александра Головина в лондонский «Арсенал».
«Интерес «Арсенала» к Головину? Я бы пришел к Гинеру и сказал: «Если вы согласны – я тоже согласен».
Мы не имеем права чинить препятствий, если это топ-клуб и топ-чемпионат, а игрок находится в том возрасте, когда растет», – сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.