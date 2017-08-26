Андрей Аршавин: «Сомневаюсь, что Головина звали в «Арсенал»

Бывший полузащитник и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи о том, что лондонский клуб проявлял интерес к хавбеку ЦСКА Александру Головину.

– Вы были в свое время лидером той сборной, которая удачно выступила в 2008 году. Кто, на ваш взгляд, сегодня лидер команды?

– Начну с того, что я не хочу тянуть одеяло на себя, в той команде играли отличные игроки, и приписывать мне одному все – некорректно. Про нынешнюю сборную сказать ничего не могу, я никого там не знаю. Кто-то, наверное, есть точно, команд без лидеров не бывает.

– Подскажу, Александр Головин…

– Мне его игра симпатична, но я не знаю, насколько он лидер, каков его характер.

– Он мог вполне пойти по вашим стопам… Вы в курсе, что его звали в «Арсенал»?

– Я сомневаюсь, что Головина звали в Лондон. Кого зовут в такие клубы, тот идет без раздумий. К тому же я не понимаю, где его могли заметить, для того чтобы пригласить.

– На том же Кубке конфедераций…

– Не знаю. На мой взгляд, это не более чем слухи.

– Последний вопрос. Вы хотели бы вновь играть в России?

– Сейчас так вопрос не стоит, шансы на это минимальные, а фактически близки к нулю. Играть я еще могу, это факт. Как игрока в том же я себя не вижу. В те команды, в которых я бы хотел играть, меня не позовут, а туда, куда зовут, мне не хочется идти. Эта формулировка у меня существует два года, правдоподобная и имеет место быть, – сказал Аршавин.

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