Наби Кейта дисквалифицирован на три матча за удар ногой по лицу Крамера

Полузащитник Наби Кейта получил дисквалификацию на три матча чемпионата Германии.

Во время матча 4-го тура бундеслиги против менхенгладбахской (2:2) гвинеец ударил ногой в лицо хавбека Кристофа Крамера.

Эпизод произошел на 83-й минуте матча. Кейта получил прямую красную карточку.

Кейта не сможет помочь своей команде в ближайших трех играх с «Аугсбургом», «Айнтрахтом» и «Кельном».

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