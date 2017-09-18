Наби Кейта дисквалифицирован на три матча за удар ногой по лицу Крамера
Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта получил дисквалификацию на три матча чемпионата Германии.
Во время матча 4-го тура бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2) гвинеец ударил ногой в лицо хавбека Кристофа Крамера.
Эпизод произошел на 83-й минуте матча. Кейта получил прямую красную карточку.
Кейта не сможет помочь своей команде в ближайших трех играх с «Аугсбургом», «Айнтрахтом» и «Кельном».
🔥 Главное русскоязычное приложение о бундеслиге: iOS / Android
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.