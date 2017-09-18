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    Наби Кейта дисквалифицирован на три матча за удар ногой по лицу Крамера

    Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия дисквалификации РБ Лейпциг Кристоф Крамер Наби Кейта

    Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта получил дисквалификацию на три матча чемпионата Германии.

    Во время матча 4-го тура бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2) гвинеец ударил ногой в лицо хавбека Кристофа Крамера.

    Эпизод произошел на 83-й минуте матча. Кейта получил прямую красную карточку.

    Кейта не сможет помочь своей команде в ближайших трех играх с «Аугсбургом», «Айнтрахтом» и «Кельном».

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