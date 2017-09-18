Букмекеры: у «Локомотива» и «Краснодара» больше шансов на победу в РФПЛ, чем у «Спартака»

В московский «Спартак» букмекеры верят всё меньше. БК 1xСтавка принимает ставки на то, кто выиграет золотые медали российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/18. Шансы действующих чемпионов с каждым днём тают на глазах.

На победу «Спартака» сегодня коэффициент составляет 31! При этом у таких команд как «Локомотив» или «Краснодар», шансов куда больше, но меньше, чем у лидирующего «Зенита».

На победу питерцев можно поставить с коэффициентом 1.18. Далее следует «Локомотив» – 13 и «Краснодар» с ЦСКА – по 15. При этом на то, что «Зенит» не станет чемпионом можно поставить с кэфом 4.50.

Не верят букмекеры, и в то, что «Спартак» окажется даже в двойке. На такой исход коэффициент 6.20 (все коэффициенты на чемпионство в РФПЛ).