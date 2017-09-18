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    У защитника «ПСЖ» Курзава вымогали 100 тысяч евро за видео, на котором он грубо высказывается о Дешаме

    Теги ПСЖ Дидье Дешам сборная Франции лига 1 Франция происшествия Левен Курзава

    Во Франции разгорелся конфликт вокруг защитника «ПСЖ» и сборной Франции Левена Курзава.

    Группа неизвестных шантажировала игрока записью видео, на котором он нелецеприятно высказывается о главном тренере национальной команды Дидье Дешаме.

    Злоумышленники требовали у Курзава 100 тысяч евро за эту видеозапись. Курзава на видео был вместе с друзьями в одной из парижских кальянных, и в один из моментов, как утверждается, в шутку начал грубо высказываться о Дешаме.

    По подозрению в вымогательстве задержаны 5 человек.

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