Фалькао заплатил штраф 7 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании

Форвард «Монако» Радамель Фалькао, выступавший в с 2011 по 2013 годы, заключил мировое соглашение с испанскими налоговыми органами, признав себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму 5,6 миллиона евро.

Чтобы избежать суда, 31-летнему колумбийцу нужно было погасить штраф в размере 6,9 млн.

В июле Фалькао заплатил в испанскую казну 8,2 млн евро. Таким образом, с учетом погашенного штрафа нападающему вернут 1,3 млн.

Ранее сообщалось, что в прошлом Фалькао пользовался услугами компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Ирландии, чтобы уйти от уплаты налогов.