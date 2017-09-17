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    Фалькао заплатил штраф 7 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании

    Теги Монако Атлетико лига 1 Франция примера Испания бизнес Радамель Фалькао

    Форвард «Монако» Радамель Фалькао, выступавший в «Атлетико» с 2011 по 2013 годы, заключил мировое соглашение с испанскими налоговыми органами, признав себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму 5,6 миллиона евро.

    Чтобы избежать суда, 31-летнему колумбийцу нужно было погасить штраф в размере 6,9 млн.

    В июле Фалькао заплатил в испанскую казну 8,2 млн евро. Таким образом, с учетом погашенного штрафа нападающему вернут 1,3 млн.

    Ранее сообщалось, что в прошлом Фалькао пользовался услугами компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Ирландии, чтобы уйти от уплаты налогов.

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