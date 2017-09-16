Майкон: «Я никогда не приходил пьяным на тренировки в «Интере»

Бывший защитник Майкон опроверг обвинения в том, что он злоупотреблял алкоголем в период выступлений за миланский клуб.

«Янис Зику (экс-игрок , рассказавший о Майконе – прим.)? Я никогда не видел и ничего не слышал об этом человеке. Не знаю, зачем он делает такие заявления.

Возможно, он как-то хотел прославиться, засветиться в СМИ. Неприятно, что подобное случается.

Я никогда не приходил на тренировки в таком состоянии, иначе я бы не выиграл с «Интером» все эти трофеи.

Я рассматриваю вариант с подачей иска, чтобы возместить ущерб и гарантировать то, что подобное не повторится», – сказал Майкон.

Янис Зику: «Моуринью в «Интере» переносил тренировки на вечер, поскольку Майкон часто был пьян в понедельник утром»