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    Майкон: «Я никогда не приходил пьяным на тренировки в «Интере»

    Теги Интер Дуглас Майкон серия А Италия происшествия Янис Зику

    Бывший защитник «Интера» Майкон опроверг обвинения в том, что он злоупотреблял алкоголем в период выступлений за миланский клуб.

    «Янис Зику (экс-игрок «Интера», рассказавший о Майконе – прим.)? Я никогда не видел и ничего не слышал об этом человеке. Не знаю, зачем он делает такие заявления.

    Возможно, он как-то хотел прославиться, засветиться в СМИ. Неприятно, что подобное случается.

    Я никогда не приходил на тренировки в таком состоянии, иначе я бы не выиграл с «Интером» все эти трофеи.

    Я рассматриваю вариант с подачей иска, чтобы возместить ущерб и гарантировать то, что подобное не повторится», – сказал Майкон.

    Янис Зику: «Моуринью в «Интере» переносил тренировки на вечер, поскольку Майкон часто был пьян в понедельник утром»

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