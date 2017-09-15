Янис Зику: «Моуринью в «Интере» переносил тренировки на вечер, поскольку Майкон часто был пьян в понедельник утром»

Защитник Дуглас Майкон злоупотреблял алкоголем в период выступлений за «Интер». Об этом рассказал его бывший партнер по команде Янис Зику.

«В «Интере» у Моуринью был игрок, который очень часто оказывался пьяным по понедельникам, это Майкон. Моуринью однажды позвонил парням и спросил их: «Как мы можем заставить Майкона присутствовать на тренировках?». После этого тренер решил перенести занятия на вечер. И так все и пошло.

Парни не тренировались по утрам, но они делали это вечером, чтобы Майкон смог восстановиться к тренировке. Такие ситуации могут возникать, и тогда команда должна принимать правильное решение», – сказал румын.

Зику был игроком «Интера» с 2004 по 2010 годы, однако так и не провел ни одного матча за основную команду. Майкон покинул миланский клуб в 2012 году и перешел в «Манчестер Сити». Позже он играл за «Рому», а затем продолжил карьеру в Бразилии.