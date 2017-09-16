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    Буффон по завершении сезона может получить должность в ФИФА или перебраться в МЛС

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон МЛС серия А Италия ФИФА Федерация футбола Италии Нью-Йорк Сити

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон имеет несколько предложений о работе следующим летом.

    39-летний голкипер ранее говорил, что нынешний сезон, скорее всего, станет для него последним в качестве футболиста.

    Помимо предложения остаться в «Ювентусе» и получить должность в структуре клуба, работу Буффону также предлагают ФИФА и Федерация футбола Италии.

    Не исключено, что итальянец отыграет еще один год в МЛС – в его услугах наибольшую заинтересованность проявляет «Нью-Йорк Сити».

     

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