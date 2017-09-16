Буффон по завершении сезона может получить должность в ФИФА или перебраться в МЛС

Вратарь Джанлуиджи Буффон имеет несколько предложений о работе следующим летом.

39-летний голкипер ранее говорил, что нынешний сезон, скорее всего, станет для него последним в качестве футболиста.

Помимо предложения остаться в «Ювентусе» и получить должность в структуре клуба, работу Буффону также предлагают и Федерация футбола Италии.

Не исключено, что итальянец отыграет еще один год в – в его услугах наибольшую заинтересованность проявляет .