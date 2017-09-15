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    Бабаев о срыве трансфера Дзюбы: «Он не подходит под игру ЦСКА. Плюс высокая зарплата»

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему не состоялся трансфер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Был ли вариант с переходом Дзюбы в ЦСКА недопустим с идеологической точки зрения? Скорее, да. Если ЦСКА еще может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идет о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание.

    Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты. Но это не было единственной причиной.

    Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата», – описал ситуацию Бабаев.

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